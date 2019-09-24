Сычёв: Штоффельсхаус спросил: так ты на моё место метишь?!

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв, ныне выступающий за «Пюник», рассказал о несостоявшемся возвращении в московский клуб на управляющую должность.



«Когда я к Геркусу пришёл, со мной сначала разговаривала его помощница. Как-то сложно объяснила мне, на какой позиции меня видят в клубе, но идея была такая, что я должен перекладывать бумажки и быть связующим звеном между академией и молодёжкой. Что-то в этом духе. Как говорится, меня женили без меня. Помню, сказал ей: «Стоп-стоп, вы бы сначала спросили, чего хочу я». А она мне: «Да? Чего ты хочешь?». Я к тому времени уже отправил своё портфолио в Высшую школу экономики на программу ФИФА, поэтому сказал, что хочу двигаться в направлении спортивного менеджера. Она позвонила наверх, потом была организована встреча со Штоффельсхаусом и товарищами, которые были рядом с Геркусом.



Я сказал им, что хочу набраться опыта и в будущем работать на должности спортивного директора. Штоффельсхаус сразу же спросил: «Так ты на моё место метишь?!». «Ну да», — с улыбкой ответил ему я. «М-м-м», — промычал он в ответ и призадумался. Мне сказали, что перезвонят. Я ждал звонка, пока Геркуса и всю его бригаду не уволили», — рассказал Сычёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.



Полное интервью с Сычёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.