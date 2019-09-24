Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тренер молодёжки ЦСКА: Карпов ни в чём не уступил Ари и Вандерсону

Тренер молодёжки ЦСКА: Карпов ни в чём не уступил Ари и Вандерсону
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер молодёжной команды ЦСКА Андрей Аксёнов оценил дебют 17-летнего защитника Вадима Карпова в РПЛ.

«Считаю, Вадим ни в чём не уступил таким сильным нападающим, как Ари и Вандерсон. Хорошо вёл единоборства, не допускал грубых ошибок. Наверное, сказалось и то, что основа с молодёжкой придерживаются схожих игровых моделей – с тройкой защитников: Карпову не пришлось перестраиваться.

Для его возраста – нормальный, хороший дебют, полезная школа. Главное, чтобы он всё правильно понимал, самокритично оценивал себя и продолжал совершенствоваться, — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В игре ЦСКА — «Краснодар» (3:2) Карпов провёл на поле все 90 минут. ЦСКА вёл после первого тайма со счётом 3:0, но пропустил два мяча после перерыва.

Из «Зенита» в ЦСКА – как это возможно? История Вадима Карпова
В 17 лет он дебютировал в Европе и РПЛ. Теперь готовится дебютировать в Кубке.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент