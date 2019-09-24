Тренер молодёжки ЦСКА: Карпов ни в чём не уступил Ари и Вандерсону

Главный тренер молодёжной команды ЦСКА Андрей Аксёнов оценил дебют 17-летнего защитника Вадима Карпова в РПЛ.
«Считаю, Вадим ни в чём не уступил таким сильным нападающим, как Ари и Вандерсон. Хорошо вёл единоборства, не допускал грубых ошибок. Наверное, сказалось и то, что основа с молодёжкой придерживаются схожих игровых моделей – с тройкой защитников: Карпову не пришлось перестраиваться.
Для его возраста – нормальный, хороший дебют, полезная школа. Главное, чтобы он всё правильно понимал, самокритично оценивал себя и продолжал совершенствоваться, — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
В игре ЦСКА — «Краснодар» (3:2) Карпов провёл на поле все 90 минут. ЦСКА вёл после первого тайма со счётом 3:0, но пропустил два мяча после перерыва.
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