КДК сократил штраф «Зениту» за пиротехнику в связи с оперативной реакцией

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении «Зенита» и «Рубина» по итогам матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги (5:0).



«У «Зенита» перед началом матча в секторе активной поддержки были зажжены четыре дымовые шашки, вскоре их потушили, а нарушителей задержали. За каждое пиротехническое средство у нас предусмотрен штраф в размере 10 тыс. рублей за одну штуку. Но, так как нарушителей задержали сразу, то мы оценили работу клуба по данному вопросу и получили инфомрацию от МВД и документы по задержанию. В связи с этим мы уменьшили штраф на половину, итого –штраф «Зенита» составил 20 тыс. рублей.



«Рубин» – задержка матча на 4 минуты. Клуб оштрафован на 50 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Зенит» забил «Рубину» пять! Ещё три гола отменили Алексей Сутормин оформил дубль в ворота своей бывшей команды.