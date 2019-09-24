КДК сократил штраф «Зениту» за пиротехнику в связи с оперативной реакцией

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении «Зенита» и «Рубина» по итогам матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги (5:0).
«У «Зенита» перед началом матча в секторе активной поддержки были зажжены четыре дымовые шашки, вскоре их потушили, а нарушителей задержали. За каждое пиротехническое средство у нас предусмотрен штраф в размере 10 тыс. рублей за одну штуку. Но, так как нарушителей задержали сразу, то мы оценили работу клуба по данному вопросу и получили инфомрацию от МВД и документы по задержанию. В связи с этим мы уменьшили штраф на половину, итого –штраф «Зенита» составил 20 тыс. рублей.
«Рубин» – задержка матча на 4 минуты. Клуб оштрафован на 50 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 24 сентября 2019
-
15:00
-
14:53
-
14:51
-
14:45
-
14:42
-
14:28
-
14:11
-
14:05
-
13:46
-
13:41
-
13:18
-
13:08
-
13:01
-
12:46
-
12:20
-
12:14
-
11:57
-
11:48
-
11:39
-
11:18
-
11:02
-
10:54
-
10:50
-
10:31
-
10:22
-
10:11
-
10:09
-
09:56
-
09:50
-
09:30
-
09:30
-
09:15
-
08:32
-
08:00
-
05:47