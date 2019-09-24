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КДК сократил штраф «Зениту» за пиротехнику в связи с оперативной реакцией

КДК сократил штраф «Зениту» за пиротехнику в связи с оперативной реакцией
Футбол / РПЛ 0

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении «Зенита» и «Рубина» по итогам матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги (5:0).

«У «Зенита» перед началом матча в секторе активной поддержки были зажжены четыре дымовые шашки, вскоре их потушили, а нарушителей задержали. За каждое пиротехническое средство у нас предусмотрен штраф в размере 10 тыс. рублей за одну штуку. Но, так как нарушителей задержали сразу, то мы оценили работу клуба по данному вопросу и получили инфомрацию от МВД и документы по задержанию. В связи с этим мы уменьшили штраф на половину, итого –штраф «Зенита» составил 20 тыс. рублей.

«Рубин» – задержка матча на 4 минуты. Клуб оштрафован на 50 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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