Ф. Менди выбыл на 2-3 недели. Для него это вторая травма после перехода в «Реал»
Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди получил травму приводящей мышцы левой ноги, сообщает AS.
Из-за повреждения 24-летний футболист пропустил последнюю тренировку команды. Ожидается, что его восстановление займёт от двух до трёх недель.
Для Менди это уже вторая травма с момента перехода в «Реал» в середине июня этого года. В конце июля француз повредил бедро на тренировке и выбыл на несколько недель.
Сумма трансфера Ферлана из «Лиона» составила € 48 млн плюс € 5 млн в качестве бонусов. В нынешнем сезоне испанской Примеры он принял участие в 2 матчах, в которых получил 1 жёлтую карточку. «Реал» после пяти туров занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков и уступая «Атлетику» из Бильбао по дополнительным показателям.
Ф. Менди: знаю, что могу дать «Реалу» больше
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