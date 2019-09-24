Клуб Комличенко арендовал защитника «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Андерсон Арройо проведёт оставшуюся часть нынешнего сезона в «Младе Болеслав», сообщает пресс-служба мерсисайдцев.



Чешский клуб арендовал 19-летнего колумбийского футболиста до лета 2020 года. Напомним, за «Младу Болеслав» также выступает российский нападающий Николай Комличенко.



Арройо начинал карьеру на родине, а в январе 2018 года присоединился к «Ливерпулю». В дальнейшем защитник уходил в аренду в «Мальорку» и «Гент», где провёл прошлый сезон.



«Млада Болеслав» после 10 туров занимает третье место в турнирной таблице Высшей лиги Чехии, имея в активе 19 очков и уступая лишь «Виктории Пльзень» (23) и пражской «Славии» (26). На счету Комличенко к настоящему моменту 7 голов (1 – с пенальти) в 7 матчах первенства.



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