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В РФС прокомментировали информацию о возможном недопуске сборной до ЧМ-2022

В РФС прокомментировали информацию о возможном недопуске сборной до ЧМ-2022
Футбол / Сборная России 0

Директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников прокомментировал информацию о возможном недопуске сборной России до участия в ближайшем чемпионате мира, который состоится в Катаре в 2022 году.

«Как мы понимаем, вопросы сейчас возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Никаких претензий к РФС со стороны ФИФА, УЕФА и ВАДА нет. Надеемся, что российский спорт будет представлен на международных соревнованиях без каких-либо ограничений», — передаёт слова Мельникова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Ранее сообщалось, что сборную России могут не допустить до ЧМ-2022, если Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) утвердит санкции в отношении российского спорта.

Напомним, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может в скором времени быть признано несоответствующим кодексу ВАДА в связи с несоответствием между данными Московской лаборатории, переданными Россией экспертам ВАДА в январе 2019 года, и информацией из базы LIMS, имеющейся в распоряжении агентства. ВАДА дало российской стороне три недели, чтобы предоставить объяснения предполагаемых нарушений.

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