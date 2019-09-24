В РФС прокомментировали информацию о возможном недопуске сборной до ЧМ-2022

Директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников прокомментировал информацию о возможном недопуске сборной России до участия в ближайшем чемпионате мира, который состоится в Катаре в 2022 году.
«Как мы понимаем, вопросы сейчас возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Никаких претензий к РФС со стороны ФИФА, УЕФА и ВАДА нет. Надеемся, что российский спорт будет представлен на международных соревнованиях без каких-либо ограничений», — передаёт слова Мельникова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Ранее сообщалось, что сборную России могут не допустить до ЧМ-2022, если Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) утвердит санкции в отношении российского спорта.
Напомним, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может в скором времени быть признано несоответствующим кодексу ВАДА в связи с несоответствием между данными Московской лаборатории, переданными Россией экспертам ВАДА в январе 2019 года, и информацией из базы LIMS, имеющейся в распоряжении агентства. ВАДА дало российской стороне три недели, чтобы предоставить объяснения предполагаемых нарушений.
- 24 сентября 2019
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