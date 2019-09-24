«Динамо» обратилось к плачущему ребёнку-фанату: нам стыдно за эти слёзы

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала видео с ребёнком, который плакал на стадионе после поражения столичного клуба в матче 10-го тура РПЛ с «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей, которые забили победный мяч на последних секундах.

«Нам стыдно за эти слёзы. Но в тоже время мы гордимся, что у нас самые лучшие в мире болельщики! Мы постараемся не подводить тебя, малыш!» — говорится в «инстаграме» «Динамо».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» московского клуба.

«Динамо» после 10 туров занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. От зоны вылета столичный клуб отделяет лишь одно очко. В то же время руководство «Динамо» уже объявило, что Дмитрий Хохлов продолжит работу в команде, несмотря на неудачный старт сезона.