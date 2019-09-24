В Госдуме отреагировали на слухи об отстранении сборной России от ЧМ-2022

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал слухи о возможном отстранении сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года из-за очередного допингового скандала.

«Давайте не будем торопиться с выводами и нагнетать обстановку, потому что у нас есть три недели, чтобы дать объяснения в тех расхождениях, которые были обнаружены между данными, что есть в ВАДА и что есть у нас.

Может, наше объяснение поможет тому, что решение будет не столь категоричным, и всё останется так, как есть сейчас. Я хотел бы напомнить, что РУСАДА восстановлена в правах и мы имеем возможность во всех соревнованиях выступать под российским флагом. Мы понимаем, что это очередное проявление чистой политики и проявление очередной попытки давления на Россию, чтобы нас заставить принять то или иное политическое решение. Мы живём в таком мире, что нужно привыкать сопротивляться. Давайте дождёмся официальных итогов расследования, тогда и будем либо призывать наказать виновных, либо торжествовать, что правда на нашей стороне.

Конечно хочется, чтобы наша сборная принимала участие в Олимпийских играх, в крупных футбольных соревнованиях. Наши участия под национальным флагом, гимном во всех соревнованиях несёт огромную пользу для нашей страны. Посмотрите, как начало меняться отношение к России после чемпионата мира по футболу, на который, несмотря на все санкции, проблемы во взаимоотношениях, приехали практически лидеры всех стран, которые участвовали в чемпионате. Они приезжали поболеть за свою страну, а значит и поучаствовать в политической жизни России. Всё это повышает не только спортивный имидж нашего государства, но и добавляет политические баллы в нашу копилку. Это не может не радовать», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Хасановым.