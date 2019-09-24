Видео: проигрыш «Спортинга» «Фамаликану», сенсационно лидирующему в Примейре

В 6-м туре португальской Примейры «Спортинг» принимал «Фамаликан». Матч состоялся на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и завершился победой гостей со счётом 2:1.



Счёт во встрече открыли хозяева – на 25-й минуте красивым ударом из-за пределов штрафной площади отметился нападающий Лусиано Вьетто. Во втором тайме гостям удалось перевернуть ход игры. Сначала на 55-й минуте равенство в счёте восстановил полузащитник Рубен Ламейраш, а затем на 88-й минуте победу «Фамаликану» принёс автогол защитника «Спортинга» Себастьяна Коатеса.



После шести туров «Фамаликан» сенсационно лидирует в турнирной таблице чемпионата Португалии, имея в активе 16 очков и на одно очко опережая «Порту». Команда из города Вила-Нова-ди-Фамаликан по-прежнему не потерпела ни одного поражения и лишь однажды потеряла очки, сыграв вничью с «Виторией Гимарайнш».



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