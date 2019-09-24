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По итогам осеннего отбора в филиалы «Газпром»-Академии зачислены почти 700 детей

По итогам осеннего отбора в филиалы «Газпром»-Академии зачислены почти 700 детей
Футбол 0

Двухнедельный осенний отбор в 17 филиалах Академии «Зенита», который проводился среди мальчиков 2011–2014 годов рождения, прошли 2874 ребенка.

Из них 686 мальчиков приглашены в группы для дальнейшего просмотра в ходе тренировочного процесса. В тройку лидеров по количеству желающих заниматься в филиале футбольной школы сине-бело-голубых традиционно вошли «Автово» (338 человека пришли — 33 из них приглашены в группу для занятий) и «Приморский» (321 — 54), а также «Невский фронт» (250 — 41).

В Академии «Зенита» работают 17 филиалов в разных районах Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областях, а также в Башкортостане. В каждом из них созданы группы юных футболистов в возрасте от 5 до 9 лет. Каждую неделю в филиалах проводятся открытые тренировки, на которые может прийти любой желающий. Расписание можно посмотреть в специальном разделе на сайте «Зенита».

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