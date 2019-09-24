«Барселона» — «Вильярреал»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 22:00

Сегодня, 24 сентября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне состоится матч 6-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Вильярреал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. В качестве его ассистентов выступят Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный арбитр — Серхио Усон Росель.



После пяти туров «Барселона», набрав 7 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Вильярреал» (8) — на 7-м месте. Лидирует в первенстве «Атлетик» (11). С таблицей чемпионата можно ознакомиться на «Чемпионате».

«Барселона» – «Вильярреал»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 6-го тура Примеры