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«Барселона» — «Вильярреал»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 22:00

«Барселона» — «Вильярреал»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 22:00
Футбол / Испания 0

Сегодня, 24 сентября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне состоится матч 6-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Вильярреал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. В качестве его ассистентов выступят Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный арбитр — Серхио Усон Росель.

После пяти туров «Барселона», набрав 7 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Вильярреал» (8) — на 7-м месте. Лидирует в первенстве «Атлетик» (11). С таблицей чемпионата можно ознакомиться на «Чемпионате».

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