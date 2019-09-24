Держатели карт «Мир» получат скидку на рейсы в города проведения матчей сборной

Платёжная система «Мир» совместно с авиакомпанией «Аэрофлот» представила специальное предложение для болельщиков – скидку 50% на тарифную часть авиабилетов в города проведения квалификационных матчей чемпионата Европы — 2020 с участием сборной России.

Для того чтобы воспользоваться преимуществом, нужно просто оплатить картой «Мир» билет на матч сборной на сайте kassir.ru. Скидка будет распространяться только на билеты в город, где проходит матч сборной России, и только за 3 дня до и 3 дня после матча. Количество промокодов будет кратно количеству купленных билетов на матч сборной. С подробными условиями можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

«Для нас как партнера сборной России по футболу важно предоставить как можно большему количеству людей возможность поддержать любимую команду. Сейчас держатели карт «Мир» могут купить билеты на матч сборной России со скидкой 30% на сайте kassir.ru, и мы видим, что это предложение пользуется популярностью. Например, почти половина всех билетов на матч с Сан-Марино в Саранске была куплена со скидкой по «Миру». Мы уверены, что новое выгодное предложение с «Аэрофлотом» позволит держателям карт «Мир» со всей страны слетать посмотреть матч национальной сборной и поболеть за наших ребят», — отметила Наталья Пейсахович, директор департамента маркетинга и коммуникаций платёжной системы «Мир».

Матчи сборной России пройдут 10 октября в Москве (с Шотландией), 13 октября в Никосии (с Кипром), 16 ноября в Санкт-Петербурге (с Бельгией), 19 ноября в Сан-Марино (с Сан-Марино). Со всеми футбольными проектами платежной системы «Мир» можно ознакомиться, перейдя по ссылке.