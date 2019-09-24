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Клопп будет отдавать 1% зарплаты на благотворительность

Клопп будет отдавать 1% зарплаты на благотворительность
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал членом фонда «Common Goal». Об этом немецкий специалист сообщил во время церемонии вручения наград ФИФА, на которой был признан лучшим тренером года.

«Я горд и счастлив объявить, что с этого дня я являюсь членом „Common Goal“. Это отличная инициатива», — отметил Клопп.

«Common Goal» — фонд, участники которого, футболисты и тренеры, жертвуют на благотворительность 1% зарплаты. Данный фонд был создан в августе 2017 года по инициативе полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Хуана Маты.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством 52-летнего Клоппа стал победителем Лиги чемпионов. В английской Премьер-лиге мерсисайдский клуб до последнего тура боролся за чемпионский титул, но всё-таки финишировал на втором месте в турнирной таблице.

Клопп признан тренером года по версии ФИФА
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