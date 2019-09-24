Адвокат Протасовицкого о переносе УДО: судья грубо нарушил закон

Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, раскритиковала судью, который перенёс дату рассмотрения ходатайства по условно-досрочному освобождению её подзащитного.

«Судья грубейшим образом нарушил закон. Адвокат в моём лице на процессе присутствовал, принцип защиты нарушен не был. Суд мог рассмотреть вопрос дело в отсутствии адвоката, который писал ходатайство. При этом эту позицию поддержал Протасовицкий, и прокурор тоже сказал, что не возражает против рассмотрения дела в отсутствии адвоката. Когда судья заявил, что он переносит заседание на 1 октября, вошёл адвокат. Мы просили рассмотреть всё сегодня, потому что всё в порядке. Но он сказал: «Нет, я принял решение». Я спросила, дескать, оно такое эпохальное, что он не может его отменить? Но он лишь сказал, что решение уже принял.



Я считаю, что это нарушение права Протасовицкого на рассмотрение вопроса, это нарушение права на защиту. Можно ли это обжаловать? Я подумаю. Что касается Александра Кокорина и Павла Мамаева, то они не приехали», — сказала Прилипко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, что в октябре 2018 года Протасовицкий вместе с бывшим полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, нападающим «Зенита» Александром Кокориным и его братом Кириллом, поучаствовал в двух потасовках в Москве. В результате конфликтов пострадали три человека. Мамаев и Протасовицкий получили тюремные сроки 1 год 5 месяцев, Кокорины — 1 год 6 месяцев. Несколько дней назад Мамаев и Кокорины вышли на свободу по УДО.