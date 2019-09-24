Тарасов окажет помощь детскому дому

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил, что он собирается оказать помощь детскому дому.
«Всем привет! Покидайте, пожалуйста, в директ детские дома, которым нужна помощь. Просьба, желательно, чтобы это была Московская область.
Мы с женой выберем и обязательно сами купим всё, что необходимо, свяжемся и приедем», — сказал Тарасов в видеообращении в сторис своего «инстаграма».
В данный момент 32-летний Тарасов является свободным агентом. Последним клубом хавбека был «Локомотив». За «железнодорожников» Тарасов выступал с 2010 года, провёл 188 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 12 забитых мячей и отдал 10 результативных передач. В составе клуба Тарасов стал чемпионом России, а также трижды выиграл национальный Кубок. За сборную России Дмитрий сыграл восемь матчей и забил один гол.
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