Дель Боске: Месси — лучший в истории, но это не умаляет заслуг Роналду
Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского «Реала» Висенте дель Боске прокомментировал вручение награды лучшему игроку года по версии ФИФА аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.
«Для меня Месси лучший в мире. Он является лучшим игроком всех времен, но это не умаляет заслуг Криштиану Роналду. В прошлом году кто-то осмелился утверждать, что Роналду закончился как футболист, что его уход не важен для «Реала». Месси и Криштиану не имеют границ", — приводит слова дель Боске AS со ссылкой на передачу El Larguero, которая выходит на радиостанции Cadena SER.
Напомним, что 32-летний Месси занял первое место в голосовании, набрав 46 голосов. 34-летний Роналду занял третье место с 36 голосами.
Роналдо: ван Дейк должен был получить награду лучшего игрока ФИФА
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