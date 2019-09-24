Широков: если Карпин согласится вернуться в «Спартак», то придёт как мессия

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Роман Широков оценил шансы на возвращение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в московский клуб. На данный момент пост наставника красно-белых занимает Олег Кононов.



«Нужно разговаривать с «Ростовом». Если «Спартак» заплатит хорошие деньги и сам Карпин готов вернуться, то почему нет? При таком раскладе шанс договориться высок.



Рискнёт ли Карпин вернуться в „Спартак“? А чего ему рисковать? Если он согласится, то придёт в «Спартак» как мессия. «Валера верим!» — и всё отлично. Зная, как Карпин умеет мотивировать, думаю, заставит игроков побегать туров пять. А потом — глядишь, и пойдет дело, все наладится», — приводит слова Широкова «Спорт-экспресс».

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