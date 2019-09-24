Широков: если Карпин согласится вернуться в «Спартак», то придёт как мессия
Бывший игрок «Спартака» и сборной России Роман Широков оценил шансы на возвращение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в московский клуб. На данный момент пост наставника красно-белых занимает Олег Кононов.
«Нужно разговаривать с «Ростовом». Если «Спартак» заплатит хорошие деньги и сам Карпин готов вернуться, то почему нет? При таком раскладе шанс договориться высок.
Рискнёт ли Карпин вернуться в „Спартак“? А чего ему рисковать? Если он согласится, то придёт в «Спартак» как мессия. «Валера верим!» — и всё отлично. Зная, как Карпин умеет мотивировать, думаю, заставит игроков побегать туров пять. А потом — глядишь, и пойдет дело, все наладится», — приводит слова Широкова «Спорт-экспресс».
Мостовой — о Кононове в «Спартаке»: 10 месяцев прошло — прогресса ноль
- 24 сентября 2019
-
19:31
-
19:28
-
19:07
-
19:03
-
18:45
-
18:38
-
18:23
-
18:11
-
18:04
-
17:59
-
17:42
-
17:37
-
17:24
-
17:20
-
17:20
-
17:15
-
17:11
-
17:04
-
17:00
-
16:58
-
16:43
-
16:36
-
16:31
-
16:22
-
16:15
-
15:56
-
15:53
-
15:36
-
15:33
-
15:17
-
15:04
-
15:00
-
14:53
-
14:51
-
14:45
Партнерский контент