Конте: пнул бы под зад журналистов, настраивающих фанатов «Ювентуса» против меня

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался на тему провокаций со стороны итальянской прессы перед матчем Серии А с бывшим клубом — «Ювентусом».
«Читал некоторые статьи, в которых говорится о предстоящей встрече «Интер» — «Ювентус» как о матче, где меня будут осыпать оскорблениями. Я ошеломлен, потому что тот, кто пишет подобное, должен иметь больше совести и понимать, что вызывает провокацию и какие чувства он передаёт читателю.
Если бы я был редактором газеты, то пнул бы под зад этих журналистов. Любой, кто пишет или сообщает что-то, несёт дополнительную ответственность, потому что всё попадает в социальные сети, и это питает спираль ненависти и неудовлетворённости.
Меня действительно беспокоит, что кто-то предлагает оскорбить человека во время игры", — приводит слова Конте Football Italia.
Матч «Интер» — «Ювентус» состоится 6 октября.
- 24 сентября 2019
-
21:00
-
20:57
-
20:22
-
20:22
-
20:15
-
19:57
-
19:47
-
19:31
-
19:28
-
19:07
-
19:03
-
18:45
-
18:38
-
18:23
-
18:11
-
18:04
-
17:59
-
17:42
-
17:37
-
17:24
-
17:20
-
17:20
-
17:15
-
17:11
-
17:04
-
17:00
-
16:58
-
16:43
-
16:36
-
16:31
-
16:22
-
16:15
-
15:56
-
15:53
-
15:36