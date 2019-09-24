Конте: пнул бы под зад журналистов, настраивающих фанатов «Ювентуса» против меня

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался на тему провокаций со стороны итальянской прессы перед матчем Серии А с бывшим клубом — «Ювентусом».

«Читал некоторые статьи, в которых говорится о предстоящей встрече «Интер» — «Ювентус» как о матче, где меня будут осыпать оскорблениями. Я ошеломлен, потому что тот, кто пишет подобное, должен иметь больше совести и понимать, что вызывает провокацию и какие чувства он передаёт читателю.



Если бы я был редактором газеты, то пнул бы под зад этих журналистов. Любой, кто пишет или сообщает что-то, несёт дополнительную ответственность, потому что всё попадает в социальные сети, и это питает спираль ненависти и неудовлетворённости.



Меня действительно беспокоит, что кто-то предлагает оскорбить человека во время игры", — приводит слова Конте Football Italia.



Матч «Интер» — «Ювентус» состоится 6 октября.