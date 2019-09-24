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ЦСКА встретили во Владикавказе пирогами

ЦСКА встретили во Владикавказе пирогами
Футбол / Кубок России 0

Футболисты и тренеры ЦСКА прилетели во Владикавказ на матч 1/16 финала Кубка России с «Аланией». Делегацию московского клуба встретили пирогами.

«Прибыли в Осетию! И попали на тёплый приём с пирогами», — сообщается в «твиттере» ЦСКА.

Матч «Алания» — ЦСКА состоится завтра, 25 сентября. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Алания» — ЦСКА. Начало встречи — в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе на матч с ЦСКА продали все 15,5 тыс. билетов. Республиканский стадион «Спартак» вмещает более 30 тыс. зрителей, но находится в аварийном состоянии. Поэтому верхние секторы будут закрыты для посещения.

«Алания» выступает в ПФЛ в зоне «Юг». Владикавказцы одержали пять побед подряд. Команду возглавляет бывший форвард «Алании» и ЦСКА Спартак Гогниев.

«Алания» представила промо-ролик с конём к матчу Кубка России с ЦСКА
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