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«Арсенал» в двух очках от «Ман Сити». Противоречия АПЛ на «Чемпионат-Подкаст»

«Арсенал» в двух очках от «Ман Сити». Противоречия АПЛ на «Чемпионат-Подкаст»
Футбол / Англия 0

«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста журналистов Кирилла Хаита и Григория Телингатера. Они разбирают поражение «МЮ», неожиданно высокое место «Арсенала», рассказывают историю Тэмми Абрахама и подробно разбирают достоинства и недостатки «Челси».

Послушать подкаст можно:

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в плеере TuneIn

в плеере Castbox

в плеере Podster

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В этом выпуске:

0:34 — «Челси» — «Ливерпуль». Лэмпарду опять не везет? Не совсем.

04:47 — Молодёжь «Челси». Какие у неё шансы?

08:15 — Рассказываем про Абрахама.

12:44 — Матип лучше ван Дейка. Внезапно да.

15:26 — Уничтожение «Уотфорда».

17:31 — Отаменди забил. А мы всё равно его ругаем. Долго.

23:11 — Что происходит с Эриксеном?

28:10 — «Лестер» сыграл против клуба из топ-6 в атакующем стиле. Опять

30:25 — Почему не играл Льорис.

32:54 — «Арсенал» — героический. А ещё?

38:40 — Сульшера увольнять нельзя. Поражение от «Вест Хэма» — не повод (это Кирилл считает, Гриша ни при чем)

42:01 — Что не так с атакой «МЮ».

Тэги: Подкаст, АПЛ, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Абрахам, Лестер, Арсенал, Сульшер, Льорис, Эриксен, Отаменди, ван Дейк, Уотфорд, Лэмпард

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