Фоден, Фелиш и Санчо — в списке претендентов на лучшего молодого игрока года

Издание Tuttosport опубликовало список из 40 претендентов на награду Golden Boy — лучшему молодому футболисту в Европе по итогам 2019 года.

Список номинантов выглядит так:



Бенуа Бадьашиль («Монако»), Самуэль Чуквезе («Вильярреал»), Микаэль Кюизанс, Альфонсо Дэвис (оба — «Бавария»), Айотомива Шериф Деле-Баширу («Уотфорд»), Матейс де Лигт («Ювентус»), Крепин Диатта («Брюгге»), Джанлуиджи Доннарумма, Рафаэль Леао (оба — «Милан»), Денис Дрэгуш («Стандард»), Элиф Элмас («Наполи»), Флорентину Луиш («Бенфика»), Маттео Гюэдузи, Рейсс Нельсон (оба — «Арсенал»), Эрлинг Холанн («Ред Булл Зальцбург»), Кай Хаверц («Байер»), Александр Исак («Реал Сосьедад»), Жоау Фелиш («Атлетико»), Деян Йовелич («Айнтрахт»), Бубакар Камара («Марсель»), Мойсе Кин («Эвертон»), Джастин Клюйверт, Николо Дзаньоло (оба — «Рома»), Ибраима Конате («РБ Лейпциг»), Альбан Лафон («Нант»), Диего Лаинес Лейва («Бетис»), Ли Кан Ин («Валенсия»), Андрей Лунин («Реал»), Дониелл Мален (ПСВ), Неуэн Перес («Атлетико»), Мэйсон Маунт («Челси»), Абдюлкадир Омюр («Трабзонспор»), Страхинья Павлович («Партизан»), Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор (оба — «Реал»), Джейдон Санчо («Боруссия»), Луис Синистерра («Фейеноорд»), Жан-Клер Тодибо («Барселона»), Ферран Торрес («Валенсия»), Фил Фоден («Манчестер Сити»).



Победитель определится путём голосования журналистов ведущих спортивных изданий.