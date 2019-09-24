«Барселона» — «Вильярреал»: составы команд на матч 6-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Вильярреала» на матч 6-го тура чемпионата Испании, который состоится сегодня, 24 сентября.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Фирпо, Роберто, Артур, Бускетс, Месси, Гризманн, Суарес



Запасные: Нето, Тодибо, Видаль, де Йонг, Аленья, Фати, Дембеле



«Вильярреал»: Асенхо, Кинтилья, Торрес, Альбиоль, Пенья, Иборра, Ангисса, Касорла, Чуквезе, Онтиверос, Морено



Запасные: Фернандес, Мори, Морланес, Рациу, Гомес, Экамби, Бакка

Матч пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Вильярреал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. В качестве его ассистентов выступят Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный арбитр — Серхио Усон Росель.