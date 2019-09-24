Касильяс сообщил, что готов завершить карьеру, если будет угроза его здоровью

Вратарь «Порту» Икер Касильяс отметил, что готов завершить карьеру, если его здоровью будет что-то угрожать.



Напомним, весной испанский голкипер перенёс сердечный приступ на тренировке. В ходе занятия игрок почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция.



«Я в порядке и постепенно поправляю физическую форму. Это медленный процесс, но те, кто пережил сердечный приступ, прекрасно знают, что лекарства приучают вас быть осторожными. Доктор будет наблюдать за изменением моего состояния до марта, и если будет риск, то я на него не пойду. День, когда решу завершить карьеру, восприму абсолютно спокойно», — приводит слова Касильяса Marca.

Касильяс рассказал о своём состоянии после инфаркта