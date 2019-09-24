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Касильяс сообщил, что готов завершить карьеру, если будет угроза его здоровью

Касильяс сообщил, что готов завершить карьеру, если будет угроза его здоровью
Футбол / Испания 0

Вратарь «Порту» Икер Касильяс отметил, что готов завершить карьеру, если его здоровью будет что-то угрожать.

Напомним, весной испанский голкипер перенёс сердечный приступ на тренировке. В ходе занятия игрок почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция.

«Я в порядке и постепенно поправляю физическую форму. Это медленный процесс, но те, кто пережил сердечный приступ, прекрасно знают, что лекарства приучают вас быть осторожными. Доктор будет наблюдать за изменением моего состояния до марта, и если будет риск, то я на него не пойду. День, когда решу завершить карьеру, восприму абсолютно спокойно», — приводит слова Касильяса Marca.

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