Салах убрал из описания своего профиля в «Твиттере» упоминание сборной Египта

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах удалил упоминание сборной Египта из описания своего профиля в «Твиттере».

Это произошло после того, египетский журналист поставил Салаха лишь на третье место в голосовании за звание лучшего футболиста года по версии ФИФА. При этом главный тренер и капитан сборной Египта вообще не принимали участия в голосовании. В итоге 27-летний Салах занял четвёртое место в голосовании, набрав 26 голосов.

Также форвард оставил загадочное сообщение в «твиттере»: «Сколько бы они ни пытались изменить мою любовь к тебе и людям, они не смогут».

Победителем стал аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который набрав 48 голосов. Вторым — защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, получивший 38 голосов. Третье место (36) — у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.