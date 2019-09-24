Салах убрал из описания своего профиля в «Твиттере» упоминание сборной Египта

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах удалил упоминание сборной Египта из описания своего профиля в «Твиттере».
Это произошло после того, египетский журналист поставил Салаха лишь на третье место в голосовании за звание лучшего футболиста года по версии ФИФА. При этом главный тренер и капитан сборной Египта вообще не принимали участия в голосовании. В итоге 27-летний Салах занял четвёртое место в голосовании, набрав 26 голосов.
Также форвард оставил загадочное сообщение в «твиттере»: «Сколько бы они ни пытались изменить мою любовь к тебе и людям, они не смогут».
Победителем стал аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который набрав 48 голосов. Вторым — защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, получивший 38 голосов. Третье место (36) — у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
- 24 сентября 2019
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