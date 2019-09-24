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«Монако» — «Ницца»: Головин открыл счёт

«Монако» — «Ницца»: Головин открыл счёт
Футбол / Франция 0

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин забил гол в матче 7-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (в данный момент счёт 2:0, идёт 1-й тайм).

Головин открыл счёт на 29-й минуте. Голевой передачей отметился Сеск Фабрегас. Через две минуты преимущество монегасков увеличил Ислам Слимани с передачи Желсона Мартинша.

Для Головина этот гол стал первым в нынешнем сезоне. Чтобы отличиться хавбеку пришлось провести шесть матчей.

Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн. В прошлом сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 30 матчах французского национального чемпионата (27 — в основном составе), в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

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