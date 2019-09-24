«Монако» — «Ницца»: Головин открыл счёт
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин забил гол в матче 7-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (в данный момент счёт 2:0, идёт 1-й тайм).
Головин открыл счёт на 29-й минуте. Голевой передачей отметился Сеск Фабрегас. Через две минуты преимущество монегасков увеличил Ислам Слимани с передачи Желсона Мартинша.
Для Головина этот гол стал первым в нынешнем сезоне. Чтобы отличиться хавбеку пришлось провести шесть матчей.
Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн. В прошлом сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 30 матчах французского национального чемпионата (27 — в основном составе), в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.
Головин: игрокам «Монако» жить во Франции не разрешается
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