Скалони: Месси будет оставаться лучшим, пока этого хочет

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал завоевание награды лучшему игроку года по версии ФИФА аргентинским нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Это нормально, что Месси выиграл награду лучшему игроку года по версии ФИФА, потому что он лучший. Он будет оставаться лучшим, пока этого хочет. У него есть всё для этого.

Лионель — волшебный футболист. Было бы здорово, если бы все ценили его, пока мы имеем возможность наслаждаться его игрой. Больше не будет никого, похожего на него", — приводит слова Скалони Goal.

По результатам голосования Месси занял первое место, набрав 48 голосов. Вторым стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, получивший 38 голосов. Третье место (36) — у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.