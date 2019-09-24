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УЕФА создаст независимый орган по борьбе с договорными матчами

УЕФА создаст независимый орган по борьбе с договорными матчами
Футбол / Прочие турниры 0

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА создаст независимый орган для борьбы с договорными матчами, сообщается на официальном сайте организации.

УЕФА намерен создать Европейское агентство против договорных матчей, в связи с чем будет осуществлена экономическая оценка целесообразности.

Кроме того, членам исполкома УЕФА был представлен стратегический план по борьбе с пиратской деятельностью, который направлен на защиту прав телевещателей.

На данный момент главными турнирами, проводимыми под эгидой УЕФА, являются Лига чемпионов, Лига Европы, чемпионат Европы и Лига наций. Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Ливерпуль», Лиги Европы — английский «Челси», чемпионата Европы и Лиги наций — сборная Португалии.

Три дивизиона Лиги наций будут расширены до 16 команд
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