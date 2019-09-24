«Барселона» обыграла «Вильярреал» благодаря голам Гризманна и Артура

В матче 6-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Вильярреал». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



На 6-й минуте счёт открыл французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн. Через 9 минут преимущество хозяев в счёте упрочил полузащитник Артур Рамос. В конце первого тайма, на 44-й минуте, хавбек «Вильярреала» Санти Касорла сократил отставание в счёте.



«Барселона» набрала 10 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вильярреал» (8) — на 8-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Гранада», набравшая 11 очков в 6 матчах. В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Хетафе», а «Вильярреал» примет «Бетис».