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«Барселона» обыграла «Вильярреал» благодаря голам Гризманна и Артура

«Барселона» обыграла «Вильярреал» благодаря голам Гризманна и Артура
Футбол / Испания 0

В матче 6-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Вильярреал». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 6-й минуте счёт открыл французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн. Через 9 минут преимущество хозяев в счёте упрочил полузащитник Артур Рамос. В конце первого тайма, на 44-й минуте, хавбек «Вильярреала» Санти Касорла сократил отставание в счёте.

«Барселона» набрала 10 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вильярреал» (8) — на 8-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Гранада», набравшая 11 очков в 6 матчах. В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Хетафе», а «Вильярреал» примет «Бетис».

Испания - Примера. 6-й тур
24 сентября 2019, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Гризманн – 6'   2:0 Рамос – 15'   2:1 Касорла – 44'
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