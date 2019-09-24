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Дубль и голевая передача Головина принесли победу «Монако» в матче с «Ниццей»

Дубль и голевая передача Головина принесли победу «Монако» в матче с «Ниццей»
Футбол / Франция 0

В матче 7-го тура чемпионата Франции «Монако» победил «Ниццу» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Монако на стадионе «Луи II». Обслуживал матч арбитр Микаэль Лесаж. В роли его ассистентов выступили Хюсейин Оджак и Александр Вияла.

Счёт был открыт на 29-й минуте. Автором гола стал бывший полузащитник ЦСКА Александр Головин, которому ассистировал Сеск Фабрегас. В начале второго тайма равновесие восстановил Патрик Бюрнер. На 74-й минуте Головин вновь вывел «Монако» вперёд, отличившись с передачи Ислама Слимани. Окончательный счёт установил Виссам Бен-Йеддер, которому ассистировал Головин.

«Монако», набрав шесть очков, покинул зону вылета и поднялся на 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Франция - Лига 1. 7-й тур
24 сентября 2019, вторник. 22:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 1
Ницца
Ницца
1:0 Головин – 29'   1:1 Бюрнер – 54'   2:1 Головин – 74'   3:1 Бен-Йеддер – 80'
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