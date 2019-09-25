Видео: пьяный судья рассмешил болельщиков своими падениями

В матче молодёжного чемпионата Чехии линейный арбитр Милан Сефара работал в состоянии алкогольного опьянения и неоднократно падал, перемещаясь вдоль боковой линии.

Региональная футбольная ассоциация Центральной Богемии изучает инцидент. Если будет доказано, что арбитр употреблял алкоголь, то ему грозит серьёзное наказание.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Самым титулованным клубом Чехии является «Спарта». Пражский клуб 12 раз выигрывал золотые медали национального чемпионата. По пять раз чемпионский титул выигрывали «Славия» и «Виктория Пльзень».

В нынешнем сезоне лидером турнира после 10 туров является «Славия», набравшая 26 очков. «Виктория Пльзень» (23) — на 2-м месте. «Млада Болеслав» (19), за которую выступает российский нападающий Николай Комличенко, занимает третье место.