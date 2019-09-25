«Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв «Колчестер Юнайтед»
В матче 3-го раунда розыгрыша Кубка английской лиги «Колчестер Юнайтед» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоялась на стадионе «Уэстон Хоумз Коммьюнити» в Колчестере и завершилась победой хозяев в серии пенальти (0:0, 4:3 — по пенальти).
В составе «Тоттенхэма» 11-метровые удары не сумели реализовать полузащитники Кристиан Эриксен и Лукас Моура. Таким образом, «шпоры» вылетели из Кубка английской лиги, а «Колчестер Юнайтед» вышел в следующую стадию турнира.
В других матчах 3-го раунда розыгрыша Кубка английской лиги «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Престон Норт Энд» со счётом 3:0, «Лестер Сити» оказался сильнее «Лутон Тауна» (4:0), а лондонский «Арсенал» дома разгромил «Ноттингем Форест» (5:0).
Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
24 сентября 2019, вторник. 21:45 МСК
Колчестер Юнайтед
Колчестер
Окончен
0 : 0
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
24 сентября 2019, вторник. 21:45 МСК
Престон Норт Энд
Престон
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Стерлинг – 19' 0:2 Жезус – 35' 0:3 Ледсон – 42' (автогол)
Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
24 сентября 2019, вторник. 21:45 МСК
Лутон Таун
Лутон
Окончен
0 : 4
Лестер Сити
Лестер
0:1 Грей – 34' 0:2 Джастин – 44' 0:3 Тилеманс – 79' 0:4 Ихеаначо – 86'
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