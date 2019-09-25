«Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв «Колчестер Юнайтед»

В матче 3-го раунда розыгрыша Кубка английской лиги «Колчестер Юнайтед» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоялась на стадионе «Уэстон Хоумз Коммьюнити» в Колчестере и завершилась победой хозяев в серии пенальти (0:0, 4:3 — по пенальти).



В составе «Тоттенхэма» 11-метровые удары не сумели реализовать полузащитники Кристиан Эриксен и Лукас Моура. Таким образом, «шпоры» вылетели из Кубка английской лиги, а «Колчестер Юнайтед» вышел в следующую стадию турнира.



В других матчах 3-го раунда розыгрыша Кубка английской лиги «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Престон Норт Энд» со счётом 3:0, «Лестер Сити» оказался сильнее «Лутон Тауна» (4:0), а лондонский «Арсенал» дома разгромил «Ноттингем Форест» (5:0).