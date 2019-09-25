Слуцкий: все спрашивают, почему я продаю Караваева, но нет шансов сказать «нет»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, с какими проблемами столкнулся, работая в голландском клубе.



«В „Витессе“ непросто поддерживать командный дух и отлаженную игру в обороне, потому что у нас каждый сезон меняется 10 футболистов. Подобное в моей карьере происходит впервые. Но таковы правила игры, ничего с этим не поделаешь. Недавно я опубликовал пост в своём «инстаграме»: „Удачи, Караваев“. Все у меня спрашивают, почему я продаю Караваева, как такое возможно. Нет никаких шансов сказать „нет“. Если не ошибаюсь, то этот трансфер в первой тройке за всю историю „Витесса“. 10 миллионов! Очень трудно сказать „нет“, — сказал Слуцкий в интервью FOX Sports.



Напомним, защитник Вячеслав Караваев перешёл из „Витесса“ в „Зенит“ в начале сентября текущего года за € 8 млн.

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