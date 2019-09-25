Слуцкий: в Голландии футбол — как вечеринка, в России — как война

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал об отличиях между голландским и российским чемпионатами.



«Чемпионаты России и Нидерландов сильно отличаются. Главное отличие состоит в том, что в каждой голландской команде группа атаки сильнее обороны. Прошу прощения у защитников, но это правда. В любой команде здесь можно найти очень хороших игроков группы атаки. Если будешь пытаться играть на ноль, у тебя почти нет шансов, поскольку обычно линия обороны уступает линии атаки. В России ситуация противоположная: у нас очень много хороших защитников, больших и сильных парней, а вот хороших креативных игроков в группе атаки не так много. Так что в России матчи заканчиваются со счётом 0:0, 1:0, 1:1. Сейчас понимаю, что играть на ноль в Нидерландах — бессмысленно. Я всегда должен думать о том, сколько голов мы можем забить, поскольку в любой момент можем пропустить. Возьмём для примера АЗ — там фантастическая группа атаки. Да, это крупный клуб, с ним всё понятно. Но посмотрите на „Зволле“ — они продали Намли в „Краснодар“. Трансферы менее крупных клубов говорят сами за себя.



Второй отличительный момент — в Голландии доверяют молодым игрокам. В России предпочитают использовать более опытных ребят, потому что они не допускают таких ошибок, выглядят солиднее. Но главное отличие состоит в том, что вы стремитесь получать удовольствие в каждом матче. Для вас футбол — это как вечеринка. Всегда наслаждайся — побеждаешь или проигрываешь. В России футбол — это как война: ты или победил, или умер. У тебя там всегда два варианта. Это отличия в менталитете. Это не плюсы и не минусы, а просто отличия. Результат в России более важен, чем качество футбола.



У нас большая история, много войн. Но вот вы строите демократию примерно три столетия. А у нас очень молодая страна, потому что СССР развалился только в 1990-х. Непросто строить новые традиции, но сейчас у нас есть кое-что, в чём мы превосходим Нидерланды. Имею в виду фантастические стадионы. Пожалуй, главный сюрприз для меня — это шесть стадионов с искусственной травой в высшей лиге Нидерландов. Как такое возможно? Я ездил по России, по Сибири, и у нас в РПЛ всего одно искусственное поле. В Голландии — центр Европы, прекрасная погода — шесть!» — сказал Слуцкий в интервью FOX Sports.

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