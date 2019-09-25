Слуцкий: в Нидерландах я смотрю матчи на невероятных местах

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий сравнил расстояния в Европе и России, а также рассказал о сложностях при просмотре матчей вживую.
«В Москве я тратил минимум по четыре часа в машине из-за невероятного трафика. А здесь у меня очень много времени, потому что 10 минут — и ты дома, 10 минут — в центре, 10 минут — в спортзале или парке. Недавно я встречался с Головиным. Мы играли в субботу, а его команда — в воскресенье во Франции. Это всего 400 км, для россиян это вообще ничто. Всего четыре часа — и ты там. При этом я пересёк границы трёх стран: Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Франция. В России 400 км — это только один регион, здесь — четыре страны!
Здесь очень комфортно. Для личной жизни это просто топ. К примеру, у меня есть ассистент из России — ему и всем нравится. Можешь потратить время на семью, работу. Я люблю смотреть вживую много матчей. Если мы играем в субботу, я иду на футбол и в пятницу, и в воскресенье. На трибунах сидеть очень комфортно. В России — без шансов. Почему? Да ты должен лететь два часа в другой город! Вообще без шансов.
Когда я прихожу смотреть матчи, рядом всегда скауты из других клубов. К примеру, в Англии очень хорошая традиция всегда давать лучшие места скаутам. В Нидерландах я всегда сижу или слишком низко, или слишком высоко, где-то справа, где-то слева. Очень сложно провести нормальное исследование. У меня есть предложение: мы могли бы пойти на взаимные уступки. К примеру, если кто-то придёт на наши матчи, я обещаю, что мы предоставим лучшие места на стадионе. Если подобное будет во всех клубах, это будет топ. А сейчас я сижу на невероятных местах. Вернее, мы вместе со скаутами разных клубов там сидим. Это можно изменить» — сказал Слуцкий в интервью FOX Sports.
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