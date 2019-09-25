Гризманн: сейчас «Барселона» далека от своей лучшей формы, но я ведь неплох, да?

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн поделился эмоциями от победы над «Вильярреалом» (2:1) в матче 6-го тура чемпионата Испании. Француз в этой встрече забил один гол. Теперь на счету Гризманна три гола в Примере за каталонский клуб.

«Многие футболисты только вернулись. Мы стараемся выставлять на поле самый сильный состав. Сейчас команда далека от своей лучшей формы, но с каждым матчем мы будем улучшать свою игру.

Что сказал мне Месси? Он почувствовал небольшую боль. Не могу сказать, что с ним, потому что у меня не было возможности с ним поговорить. Тренер давал тактические инструкции. Моя адаптация в «Барселоне»? Здесь всё по-другому. Другой стиль футбола, другая позиция. Я понимал, что мне это будет стоить, и знал, что буду здесь развиваться. Я ведь неплох, да? Три мяча? Да, я способен улучшить свою игру, но нужно работать», — цитирует Гризманна AS.

Гризманн перешёл в «Барселону» летом 2019 года из «Атлетико». В нынешнем сезоне француз провел 6 матчей в рамках чемпионата Испании, записав на свой счет три гола и 2 результативные передачи.