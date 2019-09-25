Участие Месси в игре с «Хетафе» под вопросом

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может пропустить матч Ла Лиги с «Хетафе», который пройдёт в субботу, 28 сентября, сообщает Sport.es.



Сегодня, 25 сентября, аргентинец пройдёт медобследование, по результатам которого будет принято дальнейшее решение. Перед игрой с «Вильярреалом» (2:1) Месси почувствовал дискомфорт в мышцах левого бедра и в целях предосторожности был заменён в перерыве. Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде выразил надежду, что за три дня до матча Лионель восстановится, но рисковать ценным игроком не собирается.



Месси пропустил начало сезона из-за травмы. В двух предыдущих матчах он выходил на замену только во вторых таймах. Если медкомиссия выявит, что дискомфорт в мышцах является следствием травмы, то нападающий не выйдет на поле в матче с «Хетафе».

Вальверде: у Месси дискомфорт в приводящей мышце бедра