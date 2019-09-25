Лещук: «Динамо» нужно выйти и победить «Луч»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал предстоящий матч с «Лучом». Москвичи хотят попасть в еврокубки по итогам сезона, но для этого нужно подниматься с 11-го места в РПЛ или побеждать в Кубке России.
«Нужно выходить и побеждать, тем более «Луч». У нас в обойме есть ещё один полноценный состав, который может сыграть не хуже, чем основной. Надо побеждать, и вообще не важно, какой был перелёт и какая разница во времени. У нас задача попасть в еврокубки, и нет разницы, как это сделать — через чемпионат или Кубок России. Очень важно победить во Владивостоке для болельщиков и для нас самих. Неудачный результат с «Лучом» вообще станет крахом. Так что нужно выигрывать, и желательно с крупным счётом», — приводят слова Лещука «Известия».
Матч «Динамо» — «Луч» пройдёт сегодня, 25 сентября. Начало матча — в 12:00 мск.
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