Бускетс: «Барселона» теряет слишком много очков
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал результат матча с «Вильярреалом» в 6-м туре чемпионата Испании (2:1). Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
«Мы играли не лучшим образом против «Гранады». Нам нужно было выиграть в матче с «Вильярреалом», поскольку мы теряем слишком много очков. Нам нужно повысить уровень игры в лиге, иначе это будет очень сложный сезон для нас», — приводит слова Бускетса Marca.
На сегодня «Барселона» находится на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 10 очками, «Вильярреал» — на 8-й позиции (8).
В следующем туре каталонцы сыграют на выезде с «Хетафе» (28 сентября), а «жёлтая субмарина» дома примет «Бетис» (27 сентября).
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