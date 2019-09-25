Пике прокомментировал очередную травму Месси

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура Примеры с «Вильярреалом». Встреча завершилась со счётом 2:1, но матч не смог доиграть капитан команды Лионель Месси, который впервые в сезоне вышел в стартовом составе каталонцев. В конце первого тайма аргентинцу потребовалась помощь врачей, а после перерыва его заменил Усман Дембеле.

«Травма Месси — проблема. Иногда бывает непросто что-то менять, но мы говорили об этом сегодня. Мы провели хороший матч, прессинговали и быстро забили два мяча. Теперь нам нужно сделать это и в матче с «Хетафе». Это поможет нам вернуться на свой уровень», — цитирует Пике AS.

«Барселона» набрала 10 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вильярреал» (8) — 8-й. Лидером соревнований на данный момент является «Гранада», набравшая 11 очков в 6 матчах. В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Хетафе», а «Вильярреал» примет «Бетис».