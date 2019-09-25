Спортивный директор «Ювентуса»: мы расстроены, Роналду заслуживал награды ФИФА

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал итоги вручения премии лучшему игроку года по версии ФИФА. Награду получил капитан «Барселоны» Лионель Месси, а форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду занял третье место, уступив не только аргентинцу, но и защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку.
«Мы расстроены из-за этой церемонии. Мы уважаем Месси, который является великим игроком, но мы считаем, что Криштиану Роналду заслуживал эту награду. После выступления в прошлом сезоне, где он выиграл Лигу наций, Серию А и итальянский Суперкубок, а также здорово играл в Лиге чемпионов, Роналду заслуживал титул лучшего игрока», — приводит слова Паратичи Corriere dello Sport.
В первую десятку рейтинга по итогам голосования также попал защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт.
- 25 сентября 2019
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