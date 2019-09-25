Расписание матчей 1/16 финала Кубка России по футболу сезона-2019/20

Сегодня, 25 сентября, состоятся матчи 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20.



На данной стадии розыгрыша турнира пройдут следующие встречи:



«СКА-Хабаровск» – «Ахмат» (Хабаровск, 12:00 мск)

«Луч» – «Динамо» (Владивосток, 12:00 мск)

«Томь» – «Тамбов» (Томск, 15:00 мск)

«Енисей» – «Зенит» (Красноярск, 15:30 мск)

«Алания» – ЦСКА (Владикавказ, 18:00 мск)

«Чайка» – «Уфа» (Песчанокопское, 18:00 мск)

«Шинник» – «Сочи» (Ярославль, 18:30 мск)

КАМАЗ – «Спартак» (Набережные Челны, 18:30 мск)

«Мордовия» – «Ростов» (Саранск, 18:30 мск)

«Чертаново» – «Оренбург» (Москва, 19:00 мск)

«Химки» – «Рубин» (Химки, 19:00 мск)

«Нижний Новгород» – «Краснодар» (Нижний Новгород, 19:00 мск)

«Факел» – «Арсенал» (Воронеж, 19:00 мск)

«Черноморец» – «Урал» (Новороссийск, 19:00 мск)

«Торпедо» – «Крылья Советов» (Москва, 19:30 мск)

«Балтика» – «Локомотив» (Калининград, 21:30 мск)



С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь.

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