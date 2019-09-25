Алисон — о травме: я уже почти готов, нужно лишь вернуть силу
Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер рассказал о восстановлении после травмы, из которой он был вынужден пропустить начало сезона.
«Я движусь вперёд, думаю, что уже почти готов. Могу выходить на поле и участвовать в тренировках, чувствую себя хорошо. Чувствую уверенность в своих силах, теперь нужно вернуть свою силу.
Ещё две недели назад я не мог толком ходить. Теперь бегаю, прыгаю на правой ноге, которая была повреждена. Я очень рад этому.
Когда наблюдаю за нашими матчами со стороны, очень хочу вернуться на поле. Хочу помогать своей команде, не могу дождаться, когда снова выйду на поле», — цитирует Алисона пресс-служба «Ливерпуля».
«Ливерпуль» уверенно возглавляет турнирную таблицу АПЛ, одержав шесть побед подряд.
Клопп назвал сроки восстановления Алисона
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