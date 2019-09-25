«Енисей» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 15:30
Сегодня, 25 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20 между «Енисеем» и «Зенитом». Встреча состоится на стадионе «Центральный» в Красноярске, стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В роли его ассистентов выступят Владимир Миневич (Смоленск) и Александр Чекалин (Воронеж).
«Зенит», как и остальные клубы Российской Премьер-Лиги, начинает свой путь в Кубке России со стадии 1/16 финала. «Енисей» в свою очередь стартовал с 1/32 финала, где победил «Тюмень» со счётом 1:0.
С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь.
Кубок России. 1/16 финала. «Динамо» уступило «Лучу». LIVE!
Все 16 матчей стадии — в одном большом онлайне!
- 25 сентября 2019
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