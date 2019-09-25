«Енисей» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 15:30

Сегодня, 25 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20 между «Енисеем» и «Зенитом». Встреча состоится на стадионе «Центральный» в Красноярске, стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В роли его ассистентов выступят Владимир Миневич (Смоленск) и Александр Чекалин (Воронеж).



«Зенит», как и остальные клубы Российской Премьер-Лиги, начинает свой путь в Кубке России со стадии 1/16 финала. «Енисей» в свою очередь стартовал с 1/32 финала, где победил «Тюмень» со счётом 1:0.



С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь.

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