Нисимура — о матче с «Аланией»: ЦСКА настроен серьёзно

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России с «Аланией», который состоится сегодня, 25 сентября, во Владикавказе.

«Приложим все силы, чтобы выйти в следующий раунд. Знаю, что ЦСКА уже несколько сезонов подряд оступается в 1/16 финала, и помню игру прошлого года в Тюмени. Мы настроены серьёзно и хотим вернуться домой с победой», — цитирует Нисимуру пресс-служба ЦСКА.

Матч «Алания» — ЦСКА начнётся в 18:00 мск. Ранее стало известно, что владикавказцы распродали на игру все поступившие билеты. На матче ожидается более 15 тыс. зрителей.

«Алания» является одним из лидеров ФНЛ зоны «Юг». Клуб возглавляет бывший форвард «Алании» и ЦСКА Спартак Гогниев, а президентом является экс-голкипер москвичей Владимир Габулов.