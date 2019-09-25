«Луч» — «Динамо»: составы команд на матч 1/16 финала Кубка России

«Луч» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20, который состоится сегодня, 25 сентября, на стадионе «Динамо» во Владивостоке и начнётся в 12:00 мск.
Состав «Луча»: Дмитрий Ребров, Астемир Абазов, Эрвинг Ботака-Иобома, Максим Насадюк, Кирилл Марущак, Сергей Пономаренко, Антон Кротов, Анатолий Катрич, Александр Носов, Александр Кутьин, Руслан Гордиенко.
Состав «Динамо»: Антон Шунин, Григорий Морозов, Владимир Рыков, Иван Ордец, Игорь Калинин, Роман Нойштедтер, Оскар Хильемарк, Себастьян Шиманьски, Максимилиан Филипп, Вячеслав Грулёв, Рамиль Шейдаев.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Антоном Анопой из Благовещенска. В роли его ассистентов выступят Алексей Лунёв (Новосибирск) и Михаил Иванов (Кострома).
- 25 сентября 2019
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