«Алания» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:00

Сегодня, 25 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20 между «Аланией» и ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Спартак» во Владикавказе, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Владислав Назаров (Невинномысск) и Руслан Шекемов (Нальчик).



ЦСКА, как и остальные клубы Российской Премьер-Лиги, начинает своё выступление в Кубке России со стадии 1/16 финала. «Алания» в свою очередь стартовала с 1/256 финала и на своём пути победила «Вайнах» (3:1), «Анжи» (1:0), «Волгарь» (4:1) и «Ротор» (2:1).



С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь.

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