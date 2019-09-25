Президент «Баварии» пригрозил сборной Германии бойкотом из-за Нойера

Президент «Баварии» Ули Хёнесс заступился за голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера, у которого возник спор с вратарём «Барселоны» Марком-Андре тер Штегеном. Ранее тер Штеген прямо заявил, что его не устраивает роль резервиста в сборной Германии, после чего Нойер пристыдил партнёра по бундестим.

«Если Нойера перестанут вызывать в сборную, мы не будем отправлять туда своих игроков. Нас не устраивает такая ситуация. Я не буду говорить об этом с Лёвом. Он уже слышал, что я сказал.

Лёв должен поговорить с господином тер Штегеном, поставить его в угол и указать на недопустимость подобных заявлений», — цитирует Хёнесса Sport Bild.

Тер Штеген провёл на скамейке оба отборочных матча чемпионата Европы 2020 года — с командами Нидерландов (2:4) и Северной Ирландии (2:0). Он проиграл конкуренцию Нойеру.