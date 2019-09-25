«КАМАЗ» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция игры Кубка России начнётся в 18:30

Сегодня, 25 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20 между «КАМАЗом» и «Спартаком». Встреча состоится на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Николай Богач (Люберцы) и Сергей Архипов (Ульяновск).



«Спартак», как и остальные клубы Российской Премьер-Лиги, начинает своё выступление в Кубке России со стадии 1/16 финала. «КАМАЗ» в свою очередь стартовал с 1/128 финала и на своём пути победил «Делин» (4:0), пермскую «Звезду» (2:2, 6:5 пен) и «Нефтехимик» (2:0).



С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь.

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