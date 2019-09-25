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Ибрагимович показал волшебный удар на тренировке. Видео

Ибрагимович показал волшебный удар на тренировке.
Ибрагимович показал волшебный удар на тренировке. Видео
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович продемонстрировал свои навыки на тренировке команды.

Шведский футболист, находясь за пределами поля в нескольких метрах от лицевой линии, сумел ударить по мячу таким образом, что тот залетел в ворота. 37-летний форвард эмоционально отреагировал на свой приём и убедился, что момент попал на видео.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ибрагимович перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси» весной 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 26 матчах MLS, в которых записал на свой счёт 27 голов (6 из них – с пенальти) и получил 7 жёлтых карточек. В настоящий момент Златан занимает второе место в списке лучших бомбардиров первенства, уступая лишь форварду «Лос-Анджелеса» Карлосу Веле (29).

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