Почеттино надеется на активную трансферную кампанию «Тоттенхэма» зимой
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своей команды в матче третьего раунда Кубка английской лиги от «Колчестера». Лондонцы уступили в серии послематчевых пенальти. По мнению Почеттино, «Тоттенхэму» необходимо укрепить состав зимой.
«В январе будет хорошая возможность исправить ситуацию. И следующим летом тоже. Конечно, это проблема, когда происходят вещи, которые не можешь контролировать.
Мы — люди. В футболе нужно искать разные решения каждый сезон, чтобы добиваться успеха. Нужно уметь быть разным, меняться», — цитирует Почеттино talkSPORT.
Жеребьёвка 1/8 финала Кубка английской лиги состоится 25 сентября. В чемпионате Англии в последнем туре «Тоттенхэм» уступил «Лестер Сити».
Почеттино — о поражении от команды 4-го дивизиона: в этом и прелесть Кубка лиги
- 25 сентября 2019
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