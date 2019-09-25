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Почеттино надеется на активную трансферную кампанию «Тоттенхэма» зимой

Почеттино надеется на активную трансферную кампанию «Тоттенхэма» зимой
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своей команды в матче третьего раунда Кубка английской лиги от «Колчестера». Лондонцы уступили в серии послематчевых пенальти. По мнению Почеттино, «Тоттенхэму» необходимо укрепить состав зимой.

«В январе будет хорошая возможность исправить ситуацию. И следующим летом тоже. Конечно, это проблема, когда происходят вещи, которые не можешь контролировать.

Мы — люди. В футболе нужно искать разные решения каждый сезон, чтобы добиваться успеха. Нужно уметь быть разным, меняться», — цитирует Почеттино talkSPORT.

Жеребьёвка 1/8 финала Кубка английской лиги состоится 25 сентября. В чемпионате Англии в последнем туре «Тоттенхэм» уступил «Лестер Сити».

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